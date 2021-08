Helmut Lotti toont romantische kant op nieuwe plaat: "Gewoon 'Ik zie je graag' zeggen, dat betekent niks"

Geen artiest zo veelzijdig als Helmut Lotti. De Gentenaar bracht in het verleden al een Afrikaanse, een Latijns-Amerikaanse en een Russische plaat uit. En ook voor zijn nieuwe worp 'Italian Songbook' dompelt hij zich onder in een andere taal. Alhoewel, helemaal nieuw is het Italiaans niet voor hem, want ook op 'Helmut Lotti Goes Classic' demonstreerde hij z'n zuiderse tongval al. "Ik ben compleet verliefd op Italië", legt de rasartiest uit. "Ik was er voor het eerst eind jaren 90, met m'n tweede vrouw Carol. Met de auto zijn we toen naar Venetië en het Gardameer gereden, en de gastvrijheid van de bevolking viel me meteen op. Sindsdien ben ik er verschillende keren teruggekeerd. Mijn meest opmerkelijke ervaring had ik op restaurant in Sardinië. De ober die ons bediende bleek potverdorie nog in een pizzeria in Lochristi te hebben gewerkt, de gemeente in de buurt van Gent waar ik ben opgegroeid. Hoe toevallig is dat... (lacht) Dat gesprek vond trouwens niet in het Italiaans plaats. Ik zing wel in die taal, maar ik kan ze niet vloeiend spreken. Da's ontzettend moeilijk, vind ik."