Helmut Lotti stelt Europese optredens uit naar 2023: “De pandemie is nog niet voorbij”

“Lieve fans, al m’n concerten in Duitsland, Wenen en Zürich zijn verplaatst naar april en mei 2023", schrijft Lotti op Facebook. “Dit heeft alles te maken met de naweeën van de coronacrisis.” Met een bomvolle festivalzomer die met rasse schreden nadert, lijkt de muzieksector nochtans eindelijk herop te leven sinds het losbarsten van de pandemie. “Er is vandaag de dag inderdaad precies geen gezondheidscrisis meer”, aldus Lotti. “Ik maak me daar wat zorgen over, want de ziekte is niet verdwenen, hé. De risico’s bleven te groot om de concerten nu te laten doorgaan. Ik heb bovendien heel wat oudere fans en die zijn nog wat bang om naar massa-evenementen te gaan. Vandaar het uitstel naar 2023, zodat iedereen veilig van m’n muziek kan genieten.”