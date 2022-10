Helmut Lotti start ‘Italian Songbook’-tournee na ruim twee jaar uitstel: “Maar ik spreek nog altijd geen Italiaans”

Showbits Max Colombie ziet Rode Dui­vels-lied als een kans om lg­btq-rech­ten in Qatar aan te klagen: "Ik zou opgepakt kunnen worden als ik naar WK ga”

Met ‘Warrior’, het officiële supporterslied voor de Rode Duivels, is Max Colombie helemaal terug. De zanger en frontman van Oscar and the Wolf heeft een heel zware periode achter de rug. Hij praat nu heel openhartig over die angstaanvallen. “Soms werd ik zelfs bang van de veren van een dode duif aan de voordeur”, vertelt hij in Showbits. Mensen keken ook wel vreemd op toen bekend raakte dat hij het supporterslied zou afleveren, zeker omdat het WK Voetbal plaatsvindt in Qatar, een land dat het niet te nauw neemt met de mensenrechten. “Alleen al door daar binnen te gaan, zou ik veroordeeld kunnen worden. Maar met mijn song wil ik net aandacht vragen voor deze problematiek”, vertelt Max in een nieuwe Showbits.

