Helmut Lotti (opnieuw in pitteleer) en Metejoor moeten ‘Kasteel van Rode Ridder’ redden met benefietconcert

De ‘Rode Ridder’ vond er zijn thuis. ‘Metejoor vindt er vrijdag zijn mooiste podium van de zomer en Helmut Lotti koos de locatie voor een laatste ‘goes classic’ in pitteleer. Het imposante ‘Kasteel van Horst’ verwelkomt vrijdag en zaterdag twee artiesten met één doel. “De opbrengst gaat volledig naar de restauratie.”

Na het hoefgetrappel van ‘De Rode Ridder’ uit de stripverhalen van Willy Vandersteen, weerklinkt zaterdag rond het kasteel van Horst, nabij Leuven, het klassieke repertoire van Helmut Lotti. In de schaduw van de torens gaat de zanger er voor een laatste keer ‘classic’. Uit liefde voor het restauratieproject en met een gezonde portie zenuwen. “Het is intussen heel lang geleden dat ik nog een klassiek concert heb gegeven,” klinkt het backstage bij ‘Tien om te zien’ waar hij later ‘Still Loving You’ van Scorpions zal brengen. “Ik heb er dus natuurlijk een beetje stress voor. Maar voor mij wordt het vooral een blij weerzien met het Golden Symphic Orchestra en vooral met dirigent André Walschaerts. Hij wordt volgend jaar 80, maar was meteen enthousiast.”

Volledig scherm De Rode Ridder © RV

De eerste ‘Helmut Lotti goes Classic’ verscheen op 17 november 1995 en was wereldwijd een succes, goed voor 15 keer platinum. Voor de gelegenheid trekt de zanger de bijhorende pitteleer opnieuw aan. “Ik heb er drie in mijn kast hangen,” lacht Helmut. “En voor zaterdag ga ik er de mooiste uit pikken.” Iets wat ook geldt voor zijn songs. “Ik heb de afgelopen dagen mijn albums herbeluisterd en de meeste teksten kwamen er nog vlot uit,” klinkt het. “Twee songs heb ik nog even moeten opzoeken. Dus mijn langetermijngeheugen werkt dus nog uitstekend. (lacht)” En mag misschien na zaterdag ook gewist worden. “Of dit mijn allerlaatste ‘goes classic’-concert wordt? Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ik doe dit omwille van het mooie project en de fantastische locatie.”

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photo News

Een gevoel dat hij deelt met collega Metejoor. De populairste artiest van Vlaanderen vindt er vrijdag een meer dan bijzonder decor. “Misschien wel het mooiste podium van de zomer,” aldus Metejoor, eveneens backstage in Westende. “Het podium van ‘Tien om te zien’ is dan wel het meest iconische, een eenmalig openlucht-concert bij dat legendarische kasteel in Horst wordt een uniek gegeven.” En in aanloop naar zijn nieuwe album ook een show voor een zittend publiek. “Daar heb ik sinds mijn theatertournee ervaring mee. En zelfs geniet ik ook graag zittend van muziek. Maar we komen -zoals steeds- met onze volledige band en gaan onze set niet aanpassen. Dus iedereen mag gerust rechtstaan. (grijnst)”

Tickets en info voor Metejoor op 27 en Helmut Lotti op 28 juli: www. kasteelvanhorst.be

Volledig scherm HOLSBEEK, BELGIUM - MARCH 16: Helmut Lotti goes classic in het kasteel van Horst pictured on March 16, 2023 in Holsbeek, Belgium, 16/03/2023 ( Photo by Joel Hoylaerts / Photo News ) © Joel Hoylaerts / Photo News