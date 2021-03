Helmut Lotti gaat opnieuw op tournee: “Ik kijk met veel vertrouwen naar de toekomst”

De zanger zelf is ontzettend blij dat hij zijn tour mag aankondigen. “Vandaag is een dag vol symboliek. Eén jaar geleden viel abrupt het doek voor onze theaters en ging het licht uit in onze concertzalen”, aldus Lotti. “Maar vandaag kijk ik met veel vertrouwen naar de toekomst en de aankondiging van mijn Europese tournee is hier het beste bewijs van! Het is met geen pen te beschrijven hoe zeer ik ernaar uitkijk om mijn publiek in België, Nederland, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk eindelijk terug te mogen zien in december 2021 en in 2022.”