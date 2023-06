‘Hellmut’ Lotti stelt nieuwe single voor bij JOE: “Dit nummer vergt een aangepaste stemopwarming”

Toen Helmut Lotti in september 2022 een cover maakte van ‘Run To The Hills' van Iron Maiden voor Radio Willy had hij niet kunnen denken dat het ooit zo ver zou komen. De video werd snel opgepikt en ging in een mum van tijd viraal. Ook de organisatoren van Graspop Metal Meeting waren onder de indruk en vroegen Helmut prompt om te komen optreden op hun festival.

Ondertussen heeft ‘Hellmut’ Lotti ook al enkele uitverkochte metalconcerten op de agenda staan. De zanger vertelt in de ochtendshow van JOE bij Sven Ornelis en Anke Buckinx dat hij zelfs een nummer gaat uitbrengen: een cover van ‘Still Loving You’ van Scorpions. “Het is de mooiste hardrock-ballad ooit geschreven, maar het was wel niet mijn eigen keuze. Ik heb zelf ook een nummer geschreven ‘Darkness’, daarmee had ik liever in het diepe gesprongen”, klinkt het. “Maar ik snap wel waarom ze het gedaan hebben. Ze willen de mensen die denken dat het alleen maar lawaai is, overtuigen om ook eens te luisteren.”

“Het nummer vergt wel een speciale stemopwarming”, legt Helmut uit. “Ik moet ook mijn valse stembanden trainen om zonder veel kwaad die ‘grain’ in mijn stem te krijgen.”

Kiss en Iron Maiden

De liefde voor metal heeft hij meegekregen van zijn broer. “Ik schilderde op zaterdagochtend soldaatjes want ik deed modelbouwen. Naast mij stond dan Kiss en Iron Maiden op, omdat mijn broer daarnaar luisterde”, vertelt hij. “Zo heb ik de muziek leren kennen en appreciëren.”

“Na tien seconden was mijn broer al aan het wenen, hij was zo ontroerd”

En ook die broer was aanwezig op Graspop Metal Meeting. “Hij moest erbij zijn, want zonder hem was het nooit gebeurd”, zegt Helmut. “Mijn broer ging filmen, hij heeft tien seconden opgenomen, daarna was hij aan het wenen omdat hij zo ontroerd was. Hij wou graag iets van Dio”, gaat Lotti verder. “Mijn setlist wou hij niet kennen, dus zijn we geopend met ‘Holy Diver’ en het publiek zong keihard mee. Het was moeilijk om het dan nog droog te houden.”

Beluister hieronder het volledige gesprek met Helmut Lotti + zijn nieuwe single ‘Still Loving You’

LEES OOK.

Volledig scherm Sven Ornelis - Helmut Lotti - Anke Buckinx/'Hellmut' Lotti op Graspop Metal Meeting © JOE/Pieter-Jan Vanstockstraeten - Photo News