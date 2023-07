Helft van publiek snapt er geen snars van, toch draait Regi Nederlandstalig op Tomorrowland: “Speciale versie gemaakt”

Twee voor de prijs van één, Regi staat zowel zaterdag als zondag geprogrammeerd tijdens het tweede weekend van Tomorrowland. Op zondag draait hij solo op The Rose Garden. Op zaterdag staat hij zelfs op de Mainstage, in een back to back dj-set met die andere vaste waarde van Tomorrowland, Yves V. Het is de tweede keer dat de beatmeister het feeërieke hoofdpodium mag betreden, vorig jaar stond hij er voor de allereerste keer. “Maar het blijft spannend, hoor. Ik heb toch wel drie weken in de studio gezeten ter voorbereiding. Het is en blijft de Mainstage, daar wil je een paar nummers spelen die nog niet bestaan.” Het wordt dus een mix van bekende Milk Inc.-hits, onder andere ‘La Vache’ en ‘Turn The Tide’, maar ook parels uit zijn Nederlandstalig reportoire zitten erin, zoals zijn Zomerhit-nominatie ‘Horen, zien en zwijgen’. Dat terwijl 55% van het Tomorrowland-publiek uit het buitenland komt en dus geen jota snapt van de tekst. “Ik heb zelfs een speciale versie gemaakt van ‘Horen, zien en zwijgen’, speciaal voor Tomorrowland. Het nummer past perfect in de sfeer, ook al is het Nederlandstalig.”