Helene Fischer van ‘Atemlos’, de schlagerkoningin die meer verdiende dan Céline Dion: “Ze zette punt achter huwelijk voor haar acrobaat”

RECENSIE. “Een verrassend persoonlij­ke show”: Stromae start in ‘Paleis 12' ongeziene concert­reeks

“Bonsoir, les Brusseleirs.” De Maestro kwam thuis. Met acht keer ‘Paleis 12' en één dag Werchter mag Stromae in 2023 op Belgische bodem maar liefst 208.000 volgelingen voor zijn podium verwachten. In Brussel werd hij na omzwervingen in Amerika en zelfs zonder spectaculaire verrassingen als ‘verloren zoon’ onthaald en net niet ‘heilig’ verklaard. Maar ‘zalig’ was de Maestro wel. Met een eerbetoon aan zijn vrouw en een stiekeme knipoog naar zijn allergrootste fan in een anoniem hoekje op het podium.