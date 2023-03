Helene Fischer, de schlagerkoningin die meer verdiende dan Céline Dion: “Tijdens haar huwelijk werd ze verliefd op haar acrobaat”

MUZIEK Natalia werkte voor nieuw album intensief samen met Bart Peeters: “We hebben veel diepe gesprekken gehad”

Op 21 april komt de nieuwe plaat van Natalia uit: ‘Hallelujah to the beat’. Voor haar nieuwste deuntjes werkte de zangeres een jaar lang intensief samen met Bart Peeters. Dat maakt het duo zelf bekend in ‘De Tafel van Vier’, waar ze vertellen over het samenwerkingsproces. “Het was superleuk om met hem in de studio te duiken. Bart kwam soms zelfs in zijn jogging werken. Het was een heel huiselijke sfeer”, onthult Natalia. “Als je het weet, hoor je in de melodieën een beetje Bart Peeters", merkt gastheer Gert Verhulst op.