“Hebben jullie zin in een feestje?” M-Kids zetten Foute Party van Q-music op stelten

WERCHTER Lekker kleurrijk: wei van Werchter ligt nog steeds vol veertjes van optreden Harry Styles

Het is een gek zicht, op sommige plaatsen op de festivalweide van Werchter ligt het vol met veertjes. Roos, wit, blauw, groen... Ze zijn er in alle kleuren. Tijdens het concert van Harry Styles vorig weekend droegen verschillende fans boa’s, als eerbetoon aan hun idool, en die pluimen liggen dus vandaag nog steeds op de weide. “Ik had niet verwacht dat er nog zoveel zouden liggen”, vertelt een festivalganger. Anderen hebben er begrip voor: “Het is moeilijk om de veertjes op te rapen, dat is iets anders dan bekertjes.”