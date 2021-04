Hebben de rockgoden alle reüniegebeden verhoord? Noel Gallagher hint naar mogelijk Oasis-nieuws

De datum die Noel postte wijst op een aankondiging van groot nieuws, en fans gingen prompt speculeren: komt er nieuwe muziek, zal hij een tournee van zijn band High Flying Birds aankondigen of - alle rockgoden wezen geprezen - maakt hij een reünie van Oasis wereldkundig? De hoop op een reünie drukte broer Liam al gauw de kop in, toen hij vandaag een fan die vroeg wat Noel te zeggen zou hebben, antwoordde: “He’ll no doubt be trying to sell you something, you only ever hear from him when he wants your doh” (‘Hij zal je ongetwijfeld wat willen aansmeren, je hoort enkel van hem als hij je geld wil’).