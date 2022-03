Hartverwarmend duet: Metejoor zingt samen met zijn mama

UPDATE Overleden Foo Figh­ters-drum­mer Taylor Hawkins (50) stierf aan drugscock­tail van opioïden, antidepres­si­va en kalmeermid­de­len

Taylor Hawkins, drummer van de Amerikaanse rockband Foo Fighters, is vrijdagavond onverwacht op 50-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekend gemaakt via Twitter. Dave Grohl, de frontman van de band, omschreef Hawkins als zijn “beste vriend en partner in crime.” Volgens de Colombiaanse autoriteiten had Hawkins onder andere cannabis, opiaten, antidepressiva en benzodiazepinen ‘(kalmeermiddelen, red.) gebruikt.

27 maart