Harry Styles verplaatst Europese tournee

Celebrities Haarstylis­te One Direction verklapt: “Ze hadden seks met zowat alle vrouwen die met hen werkten”

15 december Werken met One Direction, het is niet altijd gemakkelijk. Dat vertelt haarstyliste Lou Teasdale in The Sun. Niet omdat ze vervelend zijn, wel omdat de jongens seks hadden met zowat elke vrouw die met hen samenwerkte.