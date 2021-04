Harry Styles is 72 miljoen euro waard en is zo het rijkste One Direction-lid

MuziekHarry Styles (27) verdient grof geld. De ex-One Direction zanger is niet alleen te horen op de radio, maar verschijnt ook met regelmaat op het grote scherm. Dat maakt dat de Brit het best verdienende bandlid is. Ook zijn eigen platenmaatschappij, Erskine Records Ltd. doet het goed.

De platenmaatschappij van de ‘Watermelon Sugar’-zanger, die momenteel alleen Harry onder zich heeft, zou in waarde gestegen zijn. In 2019 was het bedrijf 14,9 miljoen pond (17 miljoen euro) waard, vandaag de dag is dat bedrag 28,79 miljoen pond (33 miljoen euro). Dat meldt The Sunday Times die in mei vorig jaar Harry’s totale fortuin op 63 miljoen pond (72 miljoen euro) schatte.

Net zoals zoveel artiesten moest de celeb enkele shows uit zijn ‘Love on Tour’ tournee verplaatsen of cancelen. Dit zou volgens de platenmaatschappij leiden tot een verlies van 1,8 miljoen pond (2 miljoen euro). Dat verlies zal zeker nog toenemen nu de zanger ook dit jaar zijn tour moet verschuiven.

De wereldster werd op slag beroemd nadat hij in ‘The X-factor’ in de boyband ‘One Direction’ werd gezet. Samen met Louis Tomlinson (29), Niall Horan (27), Liam Payne (27) en Zayn Malik (28) tourde hij daarna de wereld rond. In 2020 had de groep wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. De ‘Where We Are tour’ werd de best verdienende boyband tour in de geschiedenis, met een opbrengst van maar liefst 220 miljoen pond (252 miljoen euro).

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Van Links naar rechts: Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson en Zayn Malik. © EPA

In 2016 besloot de band een pauze in te lassen nadat een jaar voordien Zayn uit de groep stapte. Sindsdien heeft Harry een succesvolle solocarrière gelanceerd. Naast zingen is de ster ook bezig met acteren. Zo was hij in 2017 te zien in de oorlogsfilm ‘Dunkirk’. Momenteel is Harry bezig met filmen voor ‘Don’t Worry Darling’. De film wordt geregisseerd door Harry’s vriendin Olivia Wilde, met wie de zanger aan het daten zou zijn. Verder staat ook nog het drama ‘My Policemen’, waarin ‘The Crown’-actrice Emma Corrin meespeelt, op de planning.

Een overzicht van hoeveel de leden in 2020 waard waren.

1. Harry Styles (72 miljoen euro)

2. Niall Horan ( 57 miljoen euro)

3. Louis Tomlinson ( 51 miljoen euro)

4. Liam Payne ( 50 miljoen euro)

5. Zayn Malik (41 miljoen euro)

Lees ook