Harry Styles breekt records met zijn monsterhit ‘As It Was’ én zijn nieuwste film

Muziek Van klassiek naar hardrock: Helmut Lotti trekt kleren uit en zingt Iron Maiden

Helmut Lotti doet de kleren uit en haalt de rocker in zich boven voor de eerste Willy 1000. Om drie jaar ‘Willy’ te vieren, stelt de rockradio een lijst samen met de beste rocknummers die er zijn. ‘Run To The Hills’ van Iron Maiden mag van Helmut niet ontbreken. Helmut bracht zijn versie van het nummer en gaf er extra power aan om te veranderen in een echte rockster.

23 september