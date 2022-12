Hardrockband Kiss komt dan toch naar België in 2023

MuziekVuurwerk afschieten met een gitaar, zweven door de lucht en vlammen spuwen in combinatie met nepbloed: de legendarische hardrockband Kiss verlengt hun wereldtournee ‘End of the Road’ en komt op 13 juni 2023 naar Paleis 12 in Brussel. En dat kan meteen ook de laatste keer zijn, want na de tournee gaan de hardrockers hoogstwaarschijnlijk op pensioen.

Op vraag van heel wat fans wereldwijd, heeft Kiss dan toch beslist om hun tournee te verlengen en daarbij ook halt te houden in ons land. De Amerikaanse hardrockband Kiss werd in 1973 opgericht en staat bekend voor het combineren van rock-’n-roll en theatrale performances.

Zo getuigt muziekkenner Luc Lorfèvre over de huidige tour: “KISS op het podium is een grote show. En we werden ook effectief getrakteerd op een grote show. Vuurwerk en een storm van confetti tijdens de finale van ‘Rock And Roll All Nite’. Eric Singers solo met zijn drums die naar het plafond gaan. Tommy Thayer die vuurwerk afschiet met zijn elektrische gitaar. Gene Simmons die vlammen spuwt en nepbloed braakt, hangend aan een kabel honderd meter boven het podium. En, volgens goede gewoonte, Paul Stanley die door de lucht reist om midden in de zaal ‘Love Gun’ en ‘I Was Mad Made For Lovin’ You’ te zingen.”

Kiss wordt in hun thuisland de Verenigde Staten gezien als een van de meest succesvolle band aller tijden. Ze braken er in 1975 door met het nummer ‘Rock and Roll All Nite’ en het album ‘Alive!’. Maar op Europa maakte de band vier jaar later pas indruk met het album ‘Dynasty’, waarop onder meer de hits ‘I Was Made For Lovin’ You’ en ‘Sure Know Something’ staan. Doorheen de jaren wist de band tijdens hun tournees reeds miljoenen hardrockers te begeesteren.

Pensioen

KISS bestaat al bijna vijf decennia lang, maar nadert z’n einde. Zo vertelde muzikant Gene Simmons dat hij en de andere bandleden (ondertussen zestigers en zeventigers) klaar zijn om na de huidige afscheidstournee van een welverdiend pensioen te gaan genieten. Waarom ze ermee ophouden? “Trots, zelfrespect en liefde en bewondering voor onze fans”, aldus Simmons in het programma ‘Whiplash’ op de Amerikaanse radiozender KLOS.

“Het laatste wat je wil is wereldkampioen boksen zijn en te lang in de ring blijven. Het is een kwestie van tijd voor je benen je niet meer kunnen dragen en je verliest.” Het overkomt niet alleen boksers, maar ook muzikanten, zegt Simmons. “Ze beginnen hun teksten te vergeten en je kan de diepe groeven in hun gezicht zien. Het is simpelweg hoe het leven is, zoals we dat kennen hier op aarde.”

