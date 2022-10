Haïtiaanse zanger Mikaben (41) sterft op podium in Parijs

Het had nochtans een feestelijke bedoening moeten worden in de Accor Arena: voor het eerst sinds de split in 2016 toonden de drie frontmannen van Carimi nog eens samen wat ze in hun mars hadden.

Mikaben, een icoon in de Haïtiaanse muziekwereld, werd voor deze bijzondere gelegenheid ook uitgenodigd. Net nadat hij zijn hit ‘ Ou Pati’ gebracht had, zakte hij echter in elkaar.

De 10.000 aanwezigen werden verzocht om meteen de zaal te verlaten. Zanger Mickael Guirand liet hen nog weten dat het er slecht uitzag. “We hebben jullie gebeden nodig”, klonk het.

Medisch personeel was snel ter plaatse, maar hulp mocht niet meer baten. Een uur later werd zijn overlijden al bekendgemaakt.

Mikaben - echte naam Michael Benjamin - werd in 1981 geboren in Port-au-Prince. Zijn eerste liedje schreef hij al op 15-jarige leeftijd. Het grote publiek leerde hem kennen dankzij een tv-wedstrijd. In 2005 richtte hij de groep Krezi Mizik op. Bij enkele grote successen van Carimi droeg hij zijn steentje bij. In 2014 stond Mikaben op de affiche van de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten.