Hadise wil België vertegenwoordigen op het Songfestival: “Ze hebben me nog nooit gevraagd”

Hadise blikt met gemengde gevoelens terug op haar deelname aan het Eurovisiesongfestival in 2009. De zangeres was toen de kandidate voor Turkije en één van de favorieten. “Uiteindelijk eindigde ik op de vierde plaats”, vertelt de zangeres, die op dit moment nog steeds heel hot is in Turkije. “Natuurlijk vond ik het verschrikkelijk jammer dat ik niet gewonnen heb. Het was een moeilijke periode, ik had keihard gewerkt en had ook wel wat kritiek gekregen. Bovendien werd ik ziek tijdens de wedstrijd. Ik had herpes en m’n gezicht was bedekt met wondjes. Ik heb echt afgezien.”