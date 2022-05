Had Lisa del Bo in 1992 het Songfestival kunnen winnen? “Nummer waar Ierland mee gewonnen heeft, had Johnny Logan aan mij beloofd”

In 1992 werd Ierland uitgeroepen tot winnaar van het Songfestival. Het was toen Linda Martin die won met het nummer ‘Why Me?’. Alleen was de song in kwestie eigenlijk voor Lisa del Bo bedoeld. Dat vertelde de zangeres in een interview met De Zondag. Johnny - Mister Eurovision - Logan had het winnende nummer namelijk “per ongeluk” weggeschonken aan Martin. “Ik heb dat nooit eerder aan iemand verteld, maar nu mag het wel geweten zijn.”