Had Hanne K3 ook bijna verlaten? “Ik vroeg me af of het nog wel ging werken”

Het nieuws dat Klaasje K3 verlaat, viel een paar weken geleden als een bom op ons hoofd. Hoewel Hanne en Marthe (24) bevestigden nog niet te zullen stoppen met de meidengroep, vroeg Nederlands journaliste Eva Jinek zich af of Hanne na het horen van het nieuws ook haar twijfels had. “Ja, klopt”, vertelde Hanne. “Ik had dat een beetje. Toen Klaasje en ik het gesprek hadden, vroeg ik me achteraf wel af of het nog ging werken om nog eens iemand te zoeken. En wat wil ík eigenlijk?”

Gelukkig moeten we ons voorlopig nog geen zorgen maken dat ze zou vertrekken. Hanne kwam tot de conclusie dat ze nog lang niet klaar is met K3. “Ik ben vrij snel tot het idee gekomen ‘nu nog niet’, want ik doe het nog zo graag. Ik zie het mezelf nog heel wat jaren doen”, stelt ze haar fans gerust. “Er zijn nog zoveel dingen die we kunnen doen. Voor mij was het nog niet op. Maar ik heb wel even gedacht: als Klaasje wil stoppen, moet ik dan ook niet even nadenken over wat ik wil met mijn leven? Want het gaat sowieso veranderen. Het was een bevestiging dat ik door wilde gaan.”

“We weten dat we elkaar niet héél veel meer gaan zien", geeft Hanne wel toe. “We weten dat het moeilijk gaat worden. Uiteindelijk weten we ook niet wat voor leven Klaasje nu gaat hebben en bij ons is het sowieso ook altijd druk. Maar we weten wél dat die vijf jaar die we samen hebben gehad, zo leuk waren. Dat gaan we niet wegsmijten. We gaan sowieso bellen met elkaar en ons hart luchten."

