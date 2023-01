Gustaph verdedigt ons land in tweede halve finale van Songfestival: “Ik ga er keihard voor vechten”

Gustaph, de artiestennaam van Stef Caers, zal het dansbare ‘Because of you’ zingen in de eerste helft van de tweede halve finale. Hij moet het opnemen tegen vijftien andere landen, waaronder Albanië, Australië, Armenië, Denemarken en Cyprus. “Ik ben heel blij met deze loting”, aldus Gustaph. “Tegelijkertijd is het ook een beetje eng: things just got real (lacht) Ik wist uiteraard wel dat ik naar Liverpool ging, maar nu besef ik ook echt dat het gaat gebeuren.”