Gustaph maakt indruk tijdens eerste repetitie in Liverpool én stijgt bij de bookmakers

Gustaph zal het catchy dansnummer ‘Because of You’ zingen in de eerste helft van de tweede halve finale in Liverpool, de Britse stad waar het Eurovisiesongfestival dit jaar plaatsvindt. “Ik ben positief en kijk er erg naar uit om mijn verhaal te vertellen”, liet Gustaph eerder weten. “Ik ga er keihard voor vechten in Liverpool en wil écht mijn vaderland trots maken.”

En of hij ervoor vecht. Ondanks dat de bookmakers hem van in het begin niet zo hoog inschatten - waardoor hij steeds onderaan bengelde in de lijst - maakte hij een sterke indruk tijdens de eerste repetitie op hét podium in de arena in Liverpool. Het gevolg? Ons land begint zich nu meer en meer een weg naar boven te banen in de ranglijst van de bookmakers. We staan momenteel op de 28ste plek. Onze noorderburen daarentegen staan momenteel op de 19e plaats. Zweden - met Loreen en het nummer ‘Tattoo’ - prijkt nog steeds bovenaan. Of ze haar favorietenrol zal kunnen waarmaken blijft voorlopig nog even afwachten.