Grunge-pionier Mark Lanegan thuis overleden op 57-jarige leeftijd

Muziek Jake Gyllenhaal reageert eindelijk op veelbespro­ken nummer Taylor Swift

In november dropte Taylor Swift (31) een nieuwe versie van haar album ‘Red’. De plaat kwam oorspronkelijk uit in 2012, maar de zangeres nam haar nummers opnieuw op, zodat ze zelf de rechten op haar eigen werk in handen kreeg. Voor de gelegenheid bracht ze een tien minuten durende versie uit van ‘All Too Well’, één van haar bekendste nummers, over haar relatiebreuk met acteur Jake Gyllenhaal (40). Pas drie maanden later laat Gyllenhaal eindelijk uitschijnen wat hij ervan denkt.

18 februari