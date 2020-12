Grungblavers geven kerstconcert met voltallige bezetting

"Dat doen we via een livestream vanuit de Handelsbeurs die op 24 en 25 december te bekijken valt", legt groepslid Erik Goossens (53) uit. "We maken er een gezellig 'karstconseir' van, waarbij we nummers brengen die jong en oud aanspreken. Het zal voor ons bovendien de eerste keer zijn dat we met de voltallige bezetting van twaalf man - onder wie ook Stany Crets, Gene Bervoets, Dirk Cassiers (foto links) en Jan Van Looveren (rechts) - op het podium staan. We brengen ook een eerbetoon aan Grungblaver Johny Voners, van wie we eerder dit jaar afscheid moesten nemen." Een ticketje voor het virtuele concert kost vijf euro. "En wat we verdienen, gaat integraal naar Sant'Egidio. Dat is een katholieke organisatie die daklozen, armen en mensen in nood helpt. Zij kunnen alle steun gebruiken in dit moeilijke jaar."