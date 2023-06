Grote vraag naar tickets voor Taylor Swift in Amsterdam: zo maak je de grootste kans om erbij te zijn

Festivals S10 trapt Werchter Boutique op gang: “Ik ben heel blij dat jullie er zijn”

De heilige grond van Werchter is officieel heropend verklaard. Met Werchter Boutique als allereerste. In totaal worden er 70.000 mensen verwacht op de bloedhete weide. Het merendeel voor Pink, headliner van deze editie. Maar het was S10 die zaterdag de eer kreeg om het hoofdpodium in te wijden. En dat deed ze met volle goesting. “Ik ben heel blij dat jullie er zijn", klonk het enthousiast bij Stien den Hollander (22). Een voorzichtig feestje werd op gang geblazen met breekbare ballads en poppy dancetracks. De Eurovisiesongfestivalhit uit 2022, ‘De Diepte’, zorgde voor een eerste hoogtepunt van het muziekfestival.