Grootste meisjesidool van het moment komt naar Werchter, maar Harry Styles heeft geen last van sterallures

Muziek KIJK. Bruce 'The Boss' Spring­steen zet TW Classic in vuur en vlam

Onder een gigantisch applaus besteeg de 73-jarige Bruce Springsteen om stipt 22 uur het podium van TW classic. Vergezeld door z’n al even legendarische ‘E street band’ gaf hij het hongerige publiek waar ze al een hele namiddag op wachtten: stevige, snedige, onversneden rock. Met de eerste song ‘No surrender’ was het meteen prijs, nadien volgden in een strak tempo de ene na de andere hit. En, als bij wonder, waren ook de weergoden de festivalweide gunstig gezind.