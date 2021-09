Graspop voegt maar liefst 117 bands toe aan hun line-up

De eerste vier headliners die festivalgangers mogen verwachten volgend jaar zijn Iron Maiden, Avenged Sevenfold, Judas Priest en Aerosmith. Vier grote namen, maar de organisatie van Graspop heeft komend jaar nog meer in petto voor hun festivalgangers. Op donderdag voegden de organisatoren 117 bands toe aan de line-up voor de 25e XL-editie van GMM. Het gaat onder meer om Alice Cooper, As Everything Unfolds, Avenged Sevenfold, Beartooth, Black Label Society, British Lion, Code Orange, Ego Kill Talent, Employed To Serve, Europe, Five Finger Death Punch, Gloryhammer, Heilung, Imminence, lalma, Massive Wagons, Myles Kennedy And Company, Red Fang, Shinedown, Trash Boat, Tremonti, Ugly Kid Joe, Whitesnake en Zeal & Ardor.