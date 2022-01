Grammy Awards uitgesteld door verdere oprukking van omikronvariant

Een nieuwe datum voor het evenement “zal spoedig aangekondigd worden”, staat er in een statement van de organisatie. In de Verenigde Staten gaan de cijfers namelijk weer de hoogte in. Op maandag was er in Amerika sprake van maar liefst 1 miljoen nieuwe besmettingen, een recordaantal sinds het begin van de pandemie. “De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen is onze hoogste prioriteit”, klinkt het verder nog in het statement. “De show nu laten doorgaan, is gewoonweg te riskant.”