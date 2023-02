Good Shape maakt comeback op jubileumeditie ‘I love the 90’s’

MUZIEKZe gaven vorig jaar een concert voor ‘Tien Om Te Zien’ en ook dit jaar kruipt de nostalgische boyband, Good Shape , nog eens het podium op. Op zaterdag 22 april 2023 vieren de originele bandleden, Koen De Beir, David Cantré en Geert De Meyer en nieuwbakken David Bruylandt de vijftiende verjaardag van ‘I love the 90’s – The party’ in de Hasseltse Trixxo Arena. “De goesting is gigantisch, we hebben het publiek keihard gemist”, klinkt het bij de mannen.

In de jaren negentig scoorde de populaire boyband hit na hit. Met hun debuutsingle ‘Take My Love’ uit 1994 vergaarde Good Shape eeuwige roem in Vlaanderen. De opvolger ‘Give Me Fire’ won in datzelfde jaar meteen ook de Radio 2 Zomerhit. En ook hun derde single ‘King Of Your Heart’ bereikte de top in de hitparades. Good Shape groeide op een korte tijd uit tot één van de meest succesvolle bands in België. Na een resem hits en twee albums zette de band hun succes verder in Nederland, Duitsland, Tsjechië en Roemenië. Maar hun stap richting internationale roem zorgde al snel voor conflicten binnen de groep. In 1996 gaf Koen er de brui aan, waarna ook de andere leden het voor bekeken hielden.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Good Shape: Geert De Meyer, Koen De Beir, David Cantré, David Bruylandt. © I love the 90’s

Vandaag hebben de bandleden elkaar terug gevonden. Vele Good Shape-fans hebben jaren gewacht op een reünie. En die droom ging voor het eerst in vervulling tijdens hun optreden op ‘Tien Om Te Zien’ vorig jaar. Maar nu blijkt het geen eenmalige comeback te zijn. In een eerder interview lieten de heren al vallen dat ze enkele demo’s hadden opgenomen. En op 22 april kunnen meer dan 20.000 feestgangers van ‘I love the 90’s – The party’ meezingen met de hits van Good Shape. “We zijn ongelofelijk dankbaar en kijken er nu al ontzettend naar uit dat we kunnen terugkeren op één van de grootste 90’s podia in Europa. Doorheen de jaren zijn we allemaal tot de conclusie gekomen dat we dat optreden voor een publiek ontzettend hard gemist hebben. In onze gekende outfits en met de bijhorende danspasjes, gaan we er een onvergetelijke avond van maken”, verklaart de band. Eerder werden ook al 90’s-kleppers Captain Jack, Zippora, DJ Peter Project en Whigfield aangekondigd voor de jubileumeditie van ‘I love the 90's’.

‘I love the 90’s – The party’ gaat door op zaterdag 22 april 2023, in Trixxo Arena Hasselt.

