Good Shape houdt reünie bij ‘Tien Om Te Zien’: “In Roemenië werden onze fans in bedwang gehouden door militairen”

Ze hadden een muzikale passie, maar droomden er nooit van om met een sneltreinvaart de wereld te veroveren. En toch was dat precies wat er gebeurde wanneer in 1993 de jongens van Good Shape onder de vleugels komen van manager/producer Adriaan Van Landschoot. Die had met Petra, En Zo en Dreamlovers al enkele succesvolle artiesten in z’n stal, maar voegde daar met Good Shape hét paradepaardje van de nineties aan toe. Hun eerste single ‘Take My Love’ zet hen meteen op de kaart, en kampeert maar liefst 23 weken in de Ultratop. Ook opvolgers ‘Give Me Fire’ - dat de Radio 2 Zomerhit wint in 1994 - en ‘King Of Your Heart’ doet het uitermate goed. Waarna de band hun Belgische succes verder zet in Nederland, Duitsland, Tsjechië en Roemenië.