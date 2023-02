Goldband-zanger Karel Gerlach gaat solo en verrast fans met nieuwe stijl

MuziekMet hits als ‘Stiekem’ en ‘Noodgeval’ floreert Goldband al weken in de hitlijsten in zowel Nederland als België, maar dat weerhoudt bandlid Karel Gerlach er niet van om ook solo aan de weg te timmeren. De zanger heeft zijn eerste single uitgebracht als dj. Het is met 155 ‘beats per minute’ wel een tikkeltje harder dan wat de luisteraar gewend is van Goldband.

Dj Car Keys. Zo heet het nieuwe soloproject van Karel Gerlach van Goldband. De eerste single is er ook al: ‘Spinning’. Wie zich verwacht aan vrolijke nederpop zoals we gewend zijn van Goldband, komt bedrogen uit. ‘Spinning’ is een stevig technonummer.

Gerlach is al langer in de ban van techno, ook voor de tijd dat hij optrad met Goldband. Hij besloot nu aan de slag te gaan in die muziekstijl en kwam in contact met de bekende Amsterdamse dj KI/KI. “Zo ging het balletje rollen”, vertelt Karel aan het Nederlandse mediaplatform ‘3 voor 12'. “KI/KI vertelde dat ze een label zou beginnen, vroeg of ik het vet zou vinden om op een compilatie van haar terecht te komen. Ik heb vijf opzetjes gestuurd en uitgewerkt.”

Volledig scherm Karel Gerlach, Boaz Kok en Milo Driessen van Goldband. © Brunopress

Vroeger wilde Gerlach de Nederlandse house-dj Bakermat achterna. “Tot ik erachter kwam dat dat echt lauwe soep was. Daarna wilde ik techno-dj worden. Maar ik ben eigenlijk veel te melodieus voor techno. Dit is een goede kruising tussen dingen die ik vet vind.” Of hij binnenkort ook te boeken is als dj, weet de zanger nog niet. “Ik kan nog niet echt draaien. En we hebben het nu nogal druk met Goldband. Maar ik heb wel de ambitie om dat op te gaan pakken.”

Spanningen

Ondanks de stijgende populariteit van Goldband bespraken de zangers wel al plannen voor een solocarrière. Dat gaven ze toe in een recent interview. Eerder zouden ze een afspraak hebben gemaakt dat ze na drie jaar solo mochten gaan, wat ongeveer nu zou zijn. “Dit is een onderwerp dat we de laatste paar maanden heel bewust maar even niet hebben besproken, omdat het zoveel spanningen oplevert”, zei bandlid Milo Driessen daar eind vorig jaar over.

Collega-zanger Boaz meldde hem daarna dat het drietal daar afgelopen oktober nog over sprak toen ze ‘heel dronken’ waren, tijdens hun vakantie op Curaçao. “Dat kan ik me gelukkig niet meer herinneren”, zei Milo, die de fans geruststelde: “Maar nee, voorlopig hoef je daarin niets te verwachten. De afspraken zijn niet zo duidelijk meer.” Gerlach zei daar zelf nog het volgende over: “Het is niet heel gek om meer ambities te hebben, maar we zijn ook pas drie jaar bezig en kijk waar we al staan. Ik ben nog helemaal content.”

LUISTER. De nieuwe single van Dj Car Keys.

KIJK. Zanger Milo Driessen van Goldband snuift cocaïne op podium.

LEES OOK