Goldband duikt op in nieuwe clip van De Jeugd van Tegenwoordig

muziek Bart Kaëll laat Luc Appermont de ‘foute’ versie van ‘Zeil je voor het eerst’ horen: vette beats en ook een meeuw

Met De Foute Party in het verschiet, brengen Q-dj’s Maarten & Dorothee als Dorothee Vegas & Like Maarten de Q-luisteraars alvast in foute sferen met hun kersverse remix van een foute klassieker: ‘Zeil je voor het eerst’ van Bart Kaëll.