Goede vriend Adele verklapt: “De nieuwe nummers klinken geweldig”

MuziekWaar fans van Adele (32) al meer dan vijf jaar geduld moeten hebben, heeft haar goede vriend, presentator Alan Carr (44), al nummers van haar vierde album mogen horen. "Oh mijn god, ze klinken geweldig", zegt de komiek in de Britse editie van Grazia.

Toch zal het nog wel even duren voordat de plaat gaat verschijnen, de perfectionistische zangeres verandert constant dingen aan de liedjes. "Ze veranderen steeds, want het waren hele ruwe versies", zegt Alan, die al jaren met Adele bevriend is. Ze betaalde zelfs de kosten voor zijn huwelijk. “Iedereen vraagt zich af hoe het klinkt. Maar ik heb haar verzekerd: ‘Die stem van jou is als een oude vriend.’ Want er zijn mensen in de hitlijsten die een beetje zoals Adele klinken. Maar wanneer je dan Adele’s stem opnieuw hoort, besef je: ‘Oh nee, er is enkel de enige echte. Er is maar één Adele’.”

En voor fans die vrezen dat haar stem veranderd is na haar indrukwekkende gewichtsverlies, heeft Alan geruststellende woorden. “Ze heeft nog steeds die volle maar funky stem. Maak je dus geen zorgen!”

Volledig scherm Alan Carr en Adele © ITV

Indrukwekkend

Ook Matt Chamberlain, de voormalige drummer van Pearl Jam, heeft al nieuwe nummers gehoord, aangezien hij drumt op het nieuwe album. “Die stem in m'n koptelefoon horen, dat gaf me de rillingen. Het was zo krachtig en emotioneel. Je kent haar stem, maar om met zo iemand in de kamer te zitten, dat is geschift. Om in dezelfde kamer te zijn en die energie te voelen, dat is zo indrukwekkend.”

De 32-jarige zangeres was aanvankelijk van plan om haar nieuwe album vorig jaar september uit te brengen, maar die deadline werd vanwege de coronacrisis niet gehaald. Tegen een Instagramvolger die benieuwd was naar een nieuwe datum, zei Adele dat ze nog "geen idee" heeft. In 2015 bracht de zangeres haar laatste album ‘25' uit. Voorgangers ‘21' en ‘19', ook vernoemd naar haar leeftijd tijdens de opnames van de platen, verschenen in 2011 en 2008.

