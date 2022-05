Goede stem, maar kan zijn act overtuigen? Experts wegen de kansen van Jérémie Makiese op het Songfestival

Songfestival Na overwin­ning Oekraïne: vindt Songfesti­val volgend jaar plaats in gebombar­deerd Kiev?

“Als we zouden winnen, zál het Eurovisiesongfestival plaatsvinden in Oekraïne. Een nieuw, goed ontwikkeld en bloeiend Oekraïne.” Frontman Oleh Psiuk van topfavoriet Kalush Orchestra was er op voorhand al zeker van dat de volgende editie van het liedjesfeest in zijn land doorgaat. Maar kan dat wel, een Songfestival organiseren in een regio waar oorlog woedt?

15 mei