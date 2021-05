Goed nieuws voor Songfestival: artiesten Polen en IJsland testen negatief op corona

De delegaties van Polen en IJsland werden getest op corona nadat eerder in elk gezelschap één iemand positief bleek. Dat riep vragen op over de veiligheid van het Songfestival, dat maandagavond de eerste show met publiek had in de Rotterdamse Ahoy. Hoe de twee delegatieleden – de ene vooral actief tijdens de repetitieweek, de andere voor administratieve taken - besmet konden raken ondanks alle voorzorgsmaatregelen is een groot vraagteken. De delegaties slapen in hetzelfde hotel in het Rotterdamse centrum en lijken in elk geval niet elkaar te hebben besmet. “Je kunt heel veel doen, maar een besmetting zit in een klein hoekje”, is de conclusie van Bakker. “De delegaties zijn hier natuurlijk van geschrokken en iedereen beseft nu des te meer: ‘Het protocol is er niet voor niets’.”