Gitarist van metalband Iced Earth bij inval Capitool - bandleden nemen afstand

Gitarist en bandleider Jon Schaffer van metalband Iced Earth was betrokken bij de inval in het Capitool in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De andere leden van de band nemen nu afstand van zijn gedrag.

Het was voor veel metalheads even slikken toen donderdag Schaffers foto opdook op de ‘Most Wanted’-pagina van de FBI. De 52-jarige Amerikaan met de lange grijze sik draagt een blauwe trui en staat op de foto terwijl hij met zijn linkerhand wijst. Hij draagt een pet van Oath Keepers, een Amerikaanse rechts-radicale beweging van milities die tegen de regering zijn. De organisatie zou bestaan uit voormalige en huidige leden van het leger, de politie en hulpverleners. Ze vinden het hun taak om de grondwet te verdedigen tegen alle buiten- en binnenlandse vijanden. De groepering moedigt haar leden aan om bevelen niet op te volgen als ze denken dat die de grondwet schenden.

Voor wie Schaffer zelf een beetje volgt, komt zijn actie ook weer niet als een echte verrassing. De muzikant, algemeen beschouwd als een van de strakste ritmegitaristen uit het metalwereldje, staat al lang bekend om zijn grote interesse in militaire en Amerikaanse geschiedenis. The Glorious Burden, het zevende studioalbum van Iced Earth uit 2004, was zelfs een conceptalbum over grote momenten in de militaire geschiedenis. Schaffer kreeg toen ook flink wat kritiek wegens het Amerikanisme van zijn teksten. Zijn politiek getinte teksten hield Schaffer sindsdien vooral voor zijn zijproject Sons of Liberty.

Volledig scherm Schaffer is rechts in beeld. © screenshot

Million Maga March

Schaffer kwam op 14 november nog toevallig voor een nieuwscamera tijdens de ‘Million Maga March’. Hij droeg toen een trui met achteraan een tekening van Trump en de tekst ‘drain the swamp’ - dreg het moeras. “Een groep van schurken en criminelen hebben ons land al lang geleden gekaapt. Nu gaan ze hun grote slag slaan, maar dat gaat niet gebeuren,” zei Schaffer aan Die Welt. “Als iemand geweld tegen ons gebruikt, zullen we overeenkomstig reageren. Dat willen we niet, maar we zijn er klaar voor.”

Terwijl metalfans donderdag gretig reageerden op de beelden van Schaffer, onder meer met een aantal memes, bleef het ijzig stil in het kamp van Iced Earth. Zanger Stu Block hield zich aanvankelijk afzijdig. “Ik woon in Canada en ben niet echt betrokken bij politiek en ik deel mijn mening daar ook niet over. Ik heb gekozen om liefde te verspreiden en niet te reageren op haat, of die te verspreiden op mijn sociale media. Ik hoop dat jullie dat begrijpen.”

Volledig scherm Jon Schaffer © screenshot

Statement

Ondertussen hebben Block en Schaffers andere bandleden toch een gezamenlijk bericht online gezet waarin ze zich met zoveel woorden distantiëren van hun baas. “We willen degenen onder jullie bedanken die ons de afgelopen dagen worden van steun hebben gestuurd. Sommigen van jullie zijn bezorgd over onze stilte, wat we begrijpen. We hadden wat tijd nodig om de informatie goed te verwerken en enkele feiten te achterhalen voordat we een verklaring aflegden.”

“We keuren de rellen of gewelddaden waarbij de relschoppers op 6 januari betrokken waren bij het Amerikaanse Capitool absoluut NIET goed, en we steunen ze ook niet. We hopen dat alle betrokkenen van die dag voor het gerecht worden gebracht om onderzocht te worden, en om verantwoording af te leggen voor hun daden.”

“Met gebroken harten sturen we onze liefde en medeleven naar iedereen die pijn heeft gevoeld wegens de gebeurtenissen op 6 januari. We zijn diep bedroefd en onze harten gaan uit naar de families van de levens die die dag verloren zijn gegaan. Er zijn echt geen goede woorden om te troosten. Weet gewoon dat we bij je zijn in je shock, verdriet en pijn. Veel liefde voor jullie allemaal. Stu, Luke, Jake, Brent.”

Volledig scherm Iced Earth. © Century Media

Gevolgen

Hoewel de bandleden Schaffers naam niet noemen, zijn ze duidelijk onder de indruk van zijn daden, en nemen ze er duidelijk afstand van. Wat de gevolgen hiervan zijn voor de band is onduidelijk. Schaffer is het enige overgebleven originele bandlid van Iced Earth, een groep die sinds begin jaren 80 al een waslijst aan muzikanten versleten heeft. Los van het feit of Schaffer nog door een deur kan met zijn muzikanten, is het nog de vraag welke straf hem persoonlijk boven het hoofd hangt. Op de ‘gezocht’-pagina van de FBI wordt hem alleen ‘unlawlul entry’ aangewreven, ergens binnendringen zonder toestemming.

Iced Earth bestaat al sinds 1984 en speelde al vaak ons land, waaronder zes keer op de Graspop Metal Meeting. De band is bij metalfans algemeen bekend als (sub)topper, maar kon nooit echt doorbreken bij het grote publiek.

Volledig scherm Schaffer met Iced Earth-zanger Stu Block op Graspop in 2013. © Elsie Roymans (Gig-Pix.com) - GMM

Memes

De actie van Schaffer is ook goed voor een lading grappen en memes.

Volledig scherm George 'Corpsegrinder' Fisher is de zanger van de brute deathmetalband Cannibal Corpse. © rv

