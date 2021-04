Gitarist Niels Destadsbader mikt op eigen zangcarrière: “Hij zei meteen: ‘Je moet dat echt doen, Brammie’”

Limburgse belofte The Haunted Youth eert Nirvana bij Willy: “Kurt Cobain leek hard op mij in zijn puberjaren”

2 april The Haunted Youth, de Limburgse beloftevolle band rond Joachim Liebens (27), schitterde in de Week van de Jaren ‘90 van Willy met een cover van “Something in the Way”, afkomstig van Nirvana’s grote klassieker Nevermind. Voor Liebens heeft Nirvana een speciale plaats in zijn hart. “Iedereen die zich eenzaam voelt, kan zich wel vinden in de muziek.”