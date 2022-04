Girls Aloud organiseert eenmalige reünie als eerbetoon voor hun overleden groepslid Sarah Harding

MuziekAls eerbetoon voor hun overleden Girls Aloud-collega Sarah Harding, die in september 2021 overleden is na een strijd tegen borstkanker, willen Nadine Coyle, Cheryl Cole, Kimberley Walsh en Nicola Roberts nog één keer samen op een podium kruipen. De opbrengst van het concert gaat rechtstreeks naar kankeronderzoek.

Het nieuws werd ondertussen ook officieel bevestigd door Nadine Coyle. Zij vertelde in een interview met OK! Magazine dat het om een eenmalige reünie gaat. Met de opbrengst wil de groep geld inzamelen voor kankeronderzoek, de ziekte waar hun Girls Aloud-collega Sarah Harding aan overleden is. “We zijn een evenement aan het voorbereiden als eerbetoon voor Sarah”, klonk het onder meer. “We denken nog erg vaak aan haar.”

Coyle maakte ook nog duidelijk waar het ingezamelde geld precies voor gebruikt zal worden. “We willen geld inzamelen voor medische apparatuur waarmee kanker eerder kan worden opgespoord, zodat mensen kunnen worden behandeld. We willen zeker iets doen om anderen te helpen”, klinkt het verder nog in OK! Magazine.

September 2021

Meer details maakte Nadine Coyle niet bekend. Voor fans van Girls Aloud komt het nieuws wel als een verrassing. In februari gaf Kimberley, één van de zangeressen, nog aan dat de groep zo direct geen plannen had voor een reünie. “Het voelt niet juist aan zonder Sara”, vertelde ze in een gesprek met Mail Online.

Sarah Harding is in september 2021 op 39-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. De zangeres werd beroemd nadat ze deelnam aan de tv-serie ‘Popstars: The Rivals’ in 2002 waar zij, Cheryl Cole, Nicola, Kimberley Walsh en Nadine Coyle werden geselecteerd om de meidengroep Girls Aloud te vormen.

