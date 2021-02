Girlpower en jong talent: dit was de tweede show van ‘De Week van de Belgische Muziek’

Muziek Na haar vete met Scooter Braun: Taylor Swift heeft haar album ‘Fearless’ opnieuw opgenomen

11 februari Wie dacht dat Taylor Swift (31) haar stembanden na de release van ‘Folklore’ en ‘Evermore’ wat rust zou gunnen, heeft het mis. De zangeres heeft de afgelopen periode nog heel wat tijd in de studio doorgebracht om enkele oude albums opnieuw op te nemen. Op Instagram kondigde de zangeres aan dat haar versie van ‘Fearless’ af is en dat het niet lang meer zal duren vooraleer we de nummers kunnen beluisteren.