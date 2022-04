Girlband BLUAI is nu al de muziekrevelatie van 2022: “Ze vragen ons vaak of we mannen missen. Nee dus”

Muziek Rock Werchter pakt uit met extra dagfesti­val en strikt Florence + the Machine als headliner

Rock Werchter viert de terugkeer van de festivals deze zomer met een extra festivaldag. Op zondag 26 juni weerklinkt tijdens Rock Werchter Encore live muziek op twee podia – Main Stage en The Barn - in het Festivalpark. Florence + the Machine treedt op als headliner op het eenmalige dagfestival. De volledige line-up wordt binnenkort bekendgemaakt.

8 april