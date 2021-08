Geweien, keelzang en trommelen met mensenknoken: Heilung is speciaalste band van metalfestival Alcatraz

Metal speelt de band niet, wel een bezwerende vorm van (neo)folk met bijzondere aandacht voor het showaspect. De leden dragen gewaden en geweien, en ze gebruiken ook antieke voorwerpen. Ze spelen onder meer met een rammelaar met menselijke assen, een bot van een mensenarm en een trommel van paardenhuid, beschilderd met mensenbloed. Kitsch? Jazeker. Speciaal? Absoluut!

Het gezelschap heeft meerdere zangers en zangeressen, die samen vaak prachtig klinken. Een scherp contrast met de rauwe keelzang die ook geregeld voorbijkomt. De band noemt de optredens trouwens “rituelen”, maar laat zich op dat vlak niet in een hokje duwen. “Niet te verwarren met eender welk modern politiek of religieus statement”, luidt het.

Volledig scherm © Alcatraz

Geen interactie

Heilung is alleszins zo’n band waarvan je houdt, of die je haat. Hoort niet thuis op een metalfestival volgens de ene, een fantastische afsluiter volgens de andere. Het gezelschap lokt alleszins veel fans naar het podium, al is die volle wei tegen het einde van het optreden wel flink uitgedund. Wie zich laat meevoeren, raakt betoverd door de hypnotiserende ritmes, die soms uitmonden in tribale danspartijen. Op het podium huppelen geregeld beschilderde halfnaakte dansers wild in het rond, maar op de wei komt toch weinig volk echt in beweging.

Volledig scherm © Alcatraz

De band probeert ook niet echt contact te leggen met het publiek. Oké, dat hoort zo bij hun act, maar het vergroot wel de barrière tussen het ‘ritueel’ op het podium en het publiek dat na een hele dag metal ook gewoon moe is. Waarschijnlijk komt een act als Heilung wel beter tot zijn recht in een knussere setting van een zweterige tent of concertzaal.

Volledig scherm © Alcatraz

Veel goesting

Muzikaal is Alcatraz een aaneenschakeling van sterke optredens, met bands die stuk voor stuk overlopen van goesting. De Duitsers van Necrotted waren acht uur onderweg, maar bedankt de organisatie om nog eens te mogen spelen. De zanger vraagt en krijgt een groot applaus voor de organisatie, iets wat nog vaak zal gebeuren. De blastbeats van de deathmetalband blazen zaterdagochtend alle katers meteen weg, terwijl het Kortrijkse Dyscordia en het eveneens West-Vlaamse Spoil Engine van jetje geven op de Prison Stage.

Volledig scherm Brulberin Iris Goessens van Spoil Engine. © Alcatraz

Die laatste band jaagt de eerste wall of death van de dag op elkaar, waarna punkband Funeral Dress de hele Swamp luidkeels Party On laat meebrullen. De band kon maar vier keer repeteren met de nieuwe gitarist, maar dat is geenszins te merken. Verder is het geluid op het festival doorgaans uitstekend, maar bij Zwitserse Burning Witches valt de sologitaar geregeld weg. Zonde.

Fleddy for president

Ondertussen is het bakken en braden, en zoeken veel bezoekers verkoeling onder een boom, in de picknicktent of eender waar er ook maar een streepje schaduw is. Maar voor Fleddy Melculy trotseren veel fans met graagte de hitte. Zanger Jeroen Camerlynck krijgt naast een knoert van een wall of death ook nog een forse circlepit, en de crowdsurfers blijven maar komen.

De band speelt furieus, en Camerlynck draagt het nummer Ik ben Kwaad op aan het voorbije anderhalve jaar. ‘Deze Song Gaat Over Niks’ is vast het meest politiek correcte nummer van het weekend, want bij Fleddy mag al eens gelachen worden. “En we willen een misverstand de wereld uit helpen: we hebben niks te maken met Freddie Mercury, ze hadden ons geduwd.” Even legt de band het optreden stil omdat een fan blijft liggen in de moshpit, waarna iedereen applaudisseert voor de mensen die ter hulp schieten.

Volledig scherm Jeroen Camerlynck van Fleddy Melculy. © Alcatraz

Veel afwisseling

Seven Witches is een van de weinige Amerikaanse bands die de oversteek naar Europa wagen. Hun powermetal heeft wat weg van Judas Priest en Iced Earth, maar de kwaliteit van die kleppers benaderen ze niet. De zanger klinkt wel wat schel, maar dat maakt Metal Messiah niet minder catchy.

Volledig scherm © Henk Deleu

In The Swamp heeft de zanger van het Fins Omnium Gatherum een accent van hier tot in Helsinki, maar dat hoor je gelukkig niet wanneer ie brult. De band giet melodieuze Gothenburgdeath in de blender met progressieve elementen en streepjes mathcore, goed voor een smakelijke cocktail. Na het optreden roept de enthousiaste zanger iedereen op om mee op ‘die piektsjeur’ te gaan.

Volledig scherm © Henk Deleu

Wippen en zingen

Bommetje, iemand? Bizkit Park blaast stoom uit The Swamp met een reeks nummers van nu-metalbands. De band wil “total fucking chaos” zien, en die krijgen ze. Ze bewijzen zo dat hun triomftocht van een paar jaar geleden als afterparty niets te maken had met het late uur, maar alles met hun nummerkeuze en hun sublieme uitvoering. Tot helemaal achteraan de keet wippen fans mee op My Way van Limp Bizkit, en afsluiter In The End van Linkin Park wordt zelfs tot buiten de tent meegezongen. Bizkit Park of Limp Bizkit? Geen discussie mogelijk, wat ons betreft.

Volledig scherm Bizkit Park. © Alcatraz

Op de Prison Satage loven ook de Duitse thrashprinsen Destruction de organisatie. “Het is onze eerste keer hier, en het is perfect georganiseerd.” Zanger-bassist Schmier ziet tegen het einde van het optreden rood als een tomaat, maar aan zijn prestatie valt het geenszins te merken. De band kan niet heel het publiek boeien, maar afsluiter Bestial Invasion klinkt - jawel - beestig.

Volledig scherm Destruction. © Henk Deleu

Beste show van de dag?

“People scream for me! Then I’ll scream for you.” Schreeuwen, dat kan Peter Tägtgren als geen ander. Zijn Hypocrisy klinkt slepend, snerend, en snijdend, maar tegelijkertijd ook heel melodieus. Niet alleen voor de vele die-hards, maar ook voor de rest van de volle Swamp. Roswell 47 is de perfecte afsluiter van een topset. “De beste show van de dag”, volgens ons gezelschap.

Volledig scherm © Henk Deleu

“Nog een laatste tour met Accept-nummers en we stoppen ermee.” Dat zei Udo Dirkschneider enkele jaartjes geleden. De nu 69-jarige Duitse brulboei wilde onder de naam U.D.O. alleen eigen werk brengen, maar schrikte klaarblijkelijk wat van het succes. En nu heb je dus nog altijd twee Accepts, en de fans malen er niet om. Wie nummers als Fast as a Shark, Balls to the Wall en Metal Heart speelt, kan weinig verkeerd doen op Alcatraz.

Volledig scherm © Henk Deleu

De keizer is terug

In The Swamp is zanger-gitarist Ihsahn van Emperor duidelijk verbaasd dat de boel echt wel doorgaat. “Laat ons er het beste van maken”, klinkt het ietwat schaapachtig. Om dan als een hongerige wolf het volgend nummer aan te kondigen. De voormalige huismus Ihsahn is blij om nog eens te mogen knallen, al is dat bij deze eenzaat nooit écht uiterlijk te merken. Maar de vele bedankjes aan het publiek klinken o zo gemeend, net als de aankondiging dat dit lawaai ons samenbrengt. En hoe.

Volledig scherm Emperor. © Alcatraz

Emperor héérst als vanouds, in een veelal groene gloed maar verder zonder speciale attributen. Ihsahn heeft ook gewoon zijn bril op, iets wat qua blackmetalheid wel ergens zal kunnen tellen. Na een knoert van een song vraagt ie of het nog wat steviger mag. De vele fans genieten.

Volledig scherm Emperor. © Alcatraz

De band verweeft meesterlijk brute blastbeats met heerlijke melodieën. Feeërieke schoonheid en ijzige rauwheid gaan hand in hand, maar uiteindelijk moet je niet te veel lullen over de muziek van Emperor. Deze brok energie moet je gewoon ondergáán. Wat hebben we dit verdomme gemist.