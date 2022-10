Get the party started: P!nk staat volgend jaar als headliner op Werchter Boutique

Muziek Jury moet bepalen of Ed Sheerans hit ‘Thinking Out Loud' plagiaat is of niet

Een Amerikaanse rechter heeft besloten dat een jury moet bepalen of ‘Thinking Out Loud’ van Ed Sheeran niet gekopieerd is van het nummer ‘Let’s Get It On’ van Marvin Gaye. Dat meldt de BBC. De Britse zanger had eerder gevraagd om de vermeende plagiaatzaak te verwerpen, maar die moet dus alsnog worden behandeld.

30 september