Gespreide uittocht en 60 extra chauffeurs: organisatie Rock Werchter en De Lijn klaar voor in- en uittocht

“Als er 60.000 mensen op hetzelfde moment vertrekken dan zal dat altijd wel wachten met zich meebrengen", aldus woordvoerster Nele Bigare. “Daar moeten we met z'n allen realistisch in durven zijn. Als het mooi weer is, wil veel volk naar zee en dan zijn er ook files op de snelweg. Dat is inherent aan de omstandigheden. Maar in tegenstelling tot de dagfestivals, waar alle bezoekers op zelfde dag heen en weer reizen, is dat niet zo voor Rock Werchter. De situatie is anders, de mobiliteit meer gespreid. Zo komt een grote groep festivalgangers al op woensdag toe en stimuleren we de festivalgangers op een duurzame manier naar Werchter te komen. Openbaar vervoer (trein via regulier aanbod & pendelbus) is inbegrepen in het festivalticket. Wie in de regio woont raden we aan met de fiets te komen. Wie toch met de auto komt, dient - zoals bij de dagfestivals - op voorhand een parkingticket te kopen voor één van de parkings in de 3 zones. Ik denk dat het intussen ook goed geweten is dat de QR code gescand moet worden voor wegbeschrijving naar de parking.” Al is file nooit uit te sluiten. “Er worden al meer dan veertig jaar concerten georganiseerd in Werchter. Als er 60.000 mensen op het zelfde moment vertrekken, zal dat altijd met een beetje wachten gepaard gaan.”