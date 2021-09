Gert & James vervoegen affiche, 28.000 liter bier staat koud: Moose Bar XXL is er klaar voor

Muziek Prijzen voor Olivia Rodrigo, gekke outfits en een verrassen­de verschij­ning: alles wat je moet weten over de VMA’s

13 september Vannacht vonden de MTV Video Music Awards plaats in de VS. De nacht van het jaar voor artiesten die al een graag uitpakken met een spectaculaire videoclip. Lil Nas X ging met de hoofdprijs aan de haal, Olivia Rodrigo werd ‘Beste Nieuwkomer’ en Madonna kwam de party crashen. Van de optredens tot de looks op de rode loper: dit is alles wat je moet weten over de VMA’s.