George Michael, Missy Elliott en Rage Against The Machine in Rock and Roll Hall of Fame

"Het is een verrassend traject voor een band als de onze om in de Rock and Roll Hall of Fame te worden verwelkomd", reageerde ‘Rage Against The Machine’ op sociale media. "Een band die even bekend staat om hun albums als om hun diepgaande verzet tegen de Amerikaanse oorlogsmachine en blanke suprematie. We zijn onze gepassioneerde fans dankbaar, iedereen met wie we hebben samengewerkt en alle vroegere, huidige en toekomstige activisten, organisatoren, rebellen en revolutionairen die onze kunst hebben geïnspireerd", besloot de band.