Gene Thomas wilde eerst niet in X-Session zitten: “Het was mijn ding niet”

‘Bang Bang’

Maar er is meer: “Plots kreeg ik telefoon dat de gast die playbackte niet kwam opdagen tijdens een radiopromo. Ze vroegen of ik niet kon helpen. Dus in de auto heb ik het cassetje nog eens ingestoken, want ik wist niet meer hoe het liedje ging. Ik heb dan gezegd dat ze ondertussen iemand anders moesten vinden, want ik ging het niet blijven doen, dat was mijn ding niet. En dan kwam de single ‘Bang Bang’, waar ik grotendeels ook mee aan had geschreven. Als je de hoes van de single bekijkt, zie je dat mijn gezicht er niet opstaat. Ik verstopte mezelf zodat ze er iemand anders konden opplakken. Maar toen we met ‘Bang Bang’ optraden op televisie, ontplofte het helemaal en had ik zoiets van: ‘kom, we zullen het maar doen’. Zo ben ik erin gerold”, lachte Gene.