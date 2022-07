Gelekte demo van Adele doet nu al stof opwaaien: “Ik haat het dat ik van je hou”

De demo van het nummer zou volgens ‘The Sun’ gemaakt zijn tijdens het opnemen van haar vierde album ‘30'. De songtekst luidt als volgt: “Ik wilde niet echt je geliefde zijn, ik verveelde me gewoon en jij was de eerste die ik zag. Misschien was ik te jong om met vuur te spelen. Als een geladen pistool hield je me omhoog door verlangen. Ik moest leren rennen, ik moest leren weglopen.” Waarop het refrein samenvat: “Ik haat het dat ik van je hou, het ergste is dat ik dat nooit wilde. Het doet me pijn dat ik niet in je buurt kan zijn, maar ik wil het wel.” De tekst roept meteen heel wat vragen op. Over wie heeft ze het in godsnaam en op welke ervaring baseerde Adele zich?