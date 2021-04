Geike Arnaert over de terugkeer naar Hooverphonic: “We hebben elkaar niet nodig om te bestaan, daarom kan het”

Twaalf jaar lang moest Hooverphonic het zonder Geike Arnaert stellen. Jaren waarin ze volop inzette op haar solocarrière, al liep dat niet altijd van een leien dakje. “Het zijn best moeilijke jaren geweest", klinkt het in Het Nieuwsblad. “Ik denk dat ik te veel in vraag heb gesteld. Wat misschien niet nodig was, waardoor het plezier in wat je doet, verdwijnt. Ik dacht ook niet dat de weg terug naar Hooverphonic er was. De warmte die met mijn terugkeer gepaard gaat, is in elk geval fantastisch om te ervaren.” En ze voegt eraan toe: “Ik heb mijn plaats, bij Hooverphonic. En in die job wil ik op mijn best zijn.”