Geen vrouwelijke genomineerde voor ‘Beste artiest’ bij de Brit Awards: “Genderneutraal betekent helaas dat mannen de standaard zijn”

Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet een artiest minimaal één top 40-album of twee top 20-singles, uitgebracht tussen 10 december 2021 en 9 december 2022, op zijn of haar naam hebben staan. In totaal kwamen 70 sterren in aanmerking, slechts twaalf daarvan waren vrouw. Die longlist komt tot stand door platenlabels die artiesten naar voren schuiven. Vervolgens kiezen zo’n 1.200 mensen hun top vijf. Uit die stemming komt de shortlist. En die ziet er als volgt uit:

1. Harry Styles

2. Stormzy

3. George Ezra

4. Central Cee

5. Fred Again

Een lijst vol mannelijke artiesten, dat valt niet in goede aarde op Twitter. “Zou het niet geweldig zijn als slechts één van alle mannelijke genomineerden voor ‘Artiest van het Jaar’ bij de Brit Awards opstond en zei: ‘Nee, dit is niet eerlijk, dit is geen inclusiviteit’. Maar mannen hebben niet echt een goede staat van dienst als het gaat om het opkomen voor vrouwenrechten, toch?”, klinkt het onder andere.

Nochtans kwamen de volgende vrouwelijke artiesten ook in aanmerking: Florence + the Machine, Charli XCX, Mabel, Rina Sawayama en Ella Henderson. Toch maakt geen van hen kans om een Brit Award te winnen. “Hoewel het teleurstellend is dat er geen nominaties zijn in de categorie artiest van het jaar, moeten we ook erkennen dat er in 2022 minder spraakmakende vrouwelijke artiesten waren met grote releases, zoals wel het geval was in 2021", aldus de woordvoerder van de Brit Awards.

