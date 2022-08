Geen vijfde ‘Zomerhit’ voor Niels Destadsbader: “Ik ben zeker dat dat nummer wint”

MUZIEK Max Colombie maakt comeback op Pukkelpop na pauze wegens angstaan­val­len: “Heel beangsti­gend”

Op zeventien juni annuleerde Max Colombie (31), het gezicht achter Oscar and the Wolf, een reeks optredens. De zanger had nood aan rust omdat hij kampt met angstaanvallen en een depressie. Maar binnenkort keert hij terug naar het podium, onder meer op Lowlands en Pukkelpop. Dat liet Colombie zelf weten via Instagram. “Het idee om op het podium te staan is beangstigend, maar ik hoop dat het me gaat helpen.”

8 augustus